Vente Paris FC : Le vestiaire se lâche sur la famille Arnault

Après le PSG, un autre club de la capitale pourrait occuper le haut du tableau. Comme annoncé jeudi dernier, la famille Arnault et Red Bull sont entrés en négociations exclusives en vue d'une acquisition majoritaire dans le Paris FC. Une nouvelle qui a, évidemment, été commentée en interne, et notamment au sein du groupe dirigé par Stéphane Gilli.

Le Paris FC s’apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Dans les prochaines semaines, la famille Arnault, détentrice de la plus grande fortune de France, devrait devenir actionnaire majoritaire de ce club. Elle sera épaulée par Red Bull, qui est déjà parvenu à se faire une place dans le football à travers ses formations situées dans le monde entier. Membre du Paris FC, Pierre-Yves Hamel a commenté cette opération, qui pourrait permettre à sa formation de vite intégrer la Ligue 1.

« C'est une superbe opportunité »

« On veut continuer à faire ce qu'on fait de bien depuis le début de saison. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Paris FC depuis une semaine. C'est une superbe opportunité pour le club d'avoir de tels propriétaires. Quand j'ai signé ici (en 2022), on m'avait vendu le projet de monter en L1. Ce qui se passe le confirme et le valide encore plus. Mais cette ambition d'être le 2e club parisien dans l'élite, on la connaît depuis longtemps. Notre quotidien, c'est de faire les efforts et le maximum pour faire monter le club en L1. Donc ça ne change rien à notre état d'esprit. On sait pourquoi on est venu au Paris FC. » a confié le joueur.

Gilli demande du calme

Vendredi, Stéphane Gilli demande, néanmoins, de la patience. « Premièrement, c'est une très bonne nouvelle. Pour le club. C'est une étape de plus, importante dans le développement mené par le président Ferracci depuis plusieurs années. On ne va pas le répéter chaque semaine. On veut monter en Ligue 1. Le club s'en est donné les moyens dès cette saison. Nous, on est concentrés là-dessus. Il se dit beaucoup de choses sur le coach, les joueurs, les dirigeants, les chiffres. Il y a des choses qui nous dépassent. C'est pour ça qu'on a dit aux joueurs de ne pas écouter et lire tout ce qui se dit » a déclaré le coach du Paris FC dans des propos rapportés par L’Equipe.