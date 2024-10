Mercato - Paris FC : Un joueur est prêt, du changement déjà annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuel leader de Ligue 2, le PFC se prépare à entrer dans une nouvelle dimension avec son rachat par la famille Arnault et le groupe Red Bull. De quoi bouleverser le quotidien de l’autre club de la capitale, mais dans le vestiaire, on reste focalisé sur la saison en cours tout en ayant conscience des gros changements qui s’annoncent.

Le Paris Football Club se prépare à vivre de grands changements dans les mois à venir. Jeudi, le processus de rachat de la formation de Ligue 2 par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, et le groupe Red Bull a été officialisé. Les ambitions vont donc être revues à la hausse, ce dont a conscience l’effectif en place. Dans des propos rapportés par Le Parisien, Pierre-Yves Hamel se dit conscient des « ambitions plus importantes » à venir et se tient prêt pour faire partie de ce nouveau projet.

Paris FC : La famille Arnault débarque, voilà la raison https://t.co/OBFJqNUdCD pic.twitter.com/B0Nzj6nNUE — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Logique que l’effectif connaisse des évolutions dans les années à venir »

« Pour monter en L1, il faut des moyens mais dans le foot, ça ne suffit pas toujours. Notre début de championnat montre que ce club fonctionne déjà bien. Il n’y a donc pas de raison de changer tout, tout de suite. Mais le club évolue, grandit et va avoir des ambitions plus importantes. Il est donc logique que l’effectif connaisse des évolutions dans les années à venir. Mais tous les joueurs ont envie d’aller plus haut. C’est motivant. Il y a un train à prendre, à nous de faire le maximum pour monter dedans », explique le joueur du Paris FC, focalisé sur la saison en cours.

« On sait pourquoi on est venu au Paris FC »

« On veut continuer à faire ce qu’on fait de bien depuis le début de saison, confie Pierre-Yves Hamel avant le déplacement à Troyes lundi. C’est vrai qu’on parle beaucoup du Paris FC depuis une semaine. C’est une superbe opportunité pour le club d’avoir de tels propriétaires. Quand j’ai signé ici (en 2022), on m’avait vendu le projet de monter en L1. Ce qui se passe le confirme et le valide encore plus. Mais cette ambition d’être le 2e club parisien dans l’Élite, on la connaît depuis longtemps. Notre quotidien, c’est de faire les efforts et le maximum pour faire monter le club en L1. Donc ça ne change rien à notre état d’esprit. On sait pourquoi on est venu au Paris FC. »