«Un nouveau PSG» avec un milliardaire ? Il lâche le verdict

Prochain propriétaire du Paris FC, la famille Arnault veut se différencier du PSG version Qatar en mettant le paquet sur la formation et en prenant le temps de bâtir les fondations d'un projet viable. Actuel actionnaire majoritaire, Pierre Ferracci a annoncé la couleur lors de l'une de ses nombreuses interventions médiatiques.

En 2011, au moment de son arrivée au PSG, le Qatar avait investi massivement sur le marché des transferts, ce qui lui avait permis de s’attacher les services de Javier Pastore ou de Zlatan Ibrahimovic. Mais la famille Arnault, prochain propriétaire du Paris FC, ne souhaite pas emprunter le même chemin.

La stratégie est claire

Comme l’a indiqué Pierre Ferracci, les futurs acquéreurs n’ont pas l’intention de s’inspirer du projet parisien, au contraire. La famille Arnault et Red Bull souhaitent se concentrer, avant tout, sur la formation.

« Ils ne vont pas faire un nouveau PSG »

« Ils ne vont pas faire un nouveau PSG, ils vont développer le Paris FC et le porter le plus haut possible. Ils connaissent bien ses fondamentaux, et notamment la relation à la formation qui n’est pas la même qu’à côté. Nous, on a envie de former pour que l’équipe première en bénéficie» a confié Pierre Ferracci au cours d’un entretien accordé à 20 Minutes.