Paris FC : Grand projet, Maxime Lopez sort du silence !

Recrue phare de l'été du Paris FC, Maxime Lopez s'est parfaitement fondu dans le collectif parisien. Et alors que le PFC vient d'être racheté par la famille Arnault et se prépare à un grand projet pour le futur qui passera déjà par la montée en Ligue 1. Et l'ancien milieu de terrain de l'OM ne cache pas son enthousiasme face aux ambitions du club pour les prochaines saisons.

C'est officiel depuis quelques jours, le Paris FC est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la famille Arnault dans son capital. L'ambition est claire, à savoir instaurer enfin un second grand club à Paris pour rivaliser avec le PSG. Et s'il ne faut pas brûler les étapes, le PFC est déjà bien engagé dans son premier objectif, à savoir la montée en Ligue 1.

Lopez sort du silence sur le projet du PFC

Leader de Ligue 2, le Paris FC a conforté sa place en s'imposant à Troyes lundi soir (3-0), preuve que l'annonce du rachat du club n'a pas eu d'impact sur la très bonne dynamique parisienne. Et pourtant, Maxime Lopez reconnaît que c'était sa inquiétude. « J'avais un peu cette crainte d'une pression négative. Mais au final, je pense que cela a été positif pour à tout le monde », assure l'ancien milieu de terrain de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre en se projetant sur l'avenir.

«Il y a des très belles choses qui arrivent pour ce club»

« Je pense au contraire que cela doit stimuler tout le monde, donner encore plus envie de faire une grande saison parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent pour ce club. À nous les joueurs de faire ce qu'il faut pour arriver le plus vite possible là-haut. Mais je le répète, il y a ici un bon groupe qui est content de kiffer le moment présent », ajoute Maxime Lopez. Le Paris FC aura encore l'occasion d'asseoir sa domination sur la Ligue 2 avec la réception samedi de Grenoble, troisième du championnat.