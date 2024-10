Mercato : Un grand au nom signe au Paris FC, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, avant que le rachat ne soit officialisé, le Paris FC a tout de même réussi à recruter plusieurs joueurs importants afin de former ce qui ressemble à l'un des effectifs les plus complets de la Ligue 2. La recrue phare est sans contestation l'ancien joueur de l'OM Maxime Lopez. Et ce dernier annonce d'ailleurs qu'il va rapidement retrouver son meilleur niveau.

Entré dans une nouvelle ère, le Paris FC a récemment été racheté par la famille Arnault qui a débarqué accompagnée d'un actionnaire minoritaire de poids à savoir Red Bull. Par conséquent, le club parisien se lance dans un nouveau projet colossal, mais dès cet été, le PFC s'était montré ambitieux sur le mercato en allant chercher notamment Jean-Philippe Krasso, mais surtout Maxime Lopez, pour former un effectif capable de monter le plus rapidement possible en Ligue 1. C'est d'ailleurs bien parti puisque le PFC est leader de Ligue 2.

Maxime Lopez monte en puissance

D'ailleurs, Maxime Lopez, recrue phare de l'été au Paris FC, a jugé ses récentes performances et assure qu'il va encore monter en puissance. « Je pense que je me rapproche de mon meilleur niveau physiquement. Au niveau du rythme également. Mais je peux faire encore un peu plus. Moi, j'ai besoin d'enchaîner et c'est là où je me sens le mieux. Je me sens bien physiquement, je me sens bien dans cette équipe depuis le début. Je me suis bien adapté au style de jeu, à ce que le coach attend de moi », assure l'ancien milieu de terrain de l'OM en conférence de presse.

«Je me rapproche de mon meilleur niveau»

Maxime Lopez s'est également prononcé sur son entente sur le terrain avec certains de ses coéquipiers, à commencer par Ilan Kebbal avec lequel la connexion s'est faite très rapidement. « C'est vrai que cette connexion ressort beaucoup, mais c'est le cas avec tous les autres aussi. Avec Adama (Camara), avec Lohann (Doucet) et même avec Jean-Philippe Krasso, qui joue en neuf, mais qui aime bien décrocher. Je trouve par exemple que sur le match de lundi, tout le monde a été au niveau et cela se ressent sur le terrain », ajoute-t-il, toujours devant les médias.