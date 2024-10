Mercato : Le Real Madrid va mieux entourer Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid avait pris l'habitude de rester discret lors du mercato hivernal. Mais cette stratégie semble sur le point de changer en 2025. Face aux pépins physiques qui touchent des cadres comme Dani Carvajal, blessé, et David Alaba, dont le retour est prévu plus tard que prévu, la Casa Blanca serait prête à se renforcer cet hiver et ainsi épauler au mieux Kylian Mbappé.

Cet hiver, le Real Madrid pourrait bien connaître un mercato agité, une rareté pour le club merengue. Contrairement aux saisons passées, la Casa Blanca est forcée de repenser son effectif face à une vague de blessures préoccupante. En tête de liste, Dani Carvajal (32 ans), pilier de la défense madrilène, est sérieusement touché au genou. Le latéral droit pourrait être contraint de rester éloigné des terrains pour une durée d'un an, une absence qui pèsera lourd dans les rangs madrilènes. Cette mauvaise nouvelle s’ajoute à celle de David Alaba (32 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en décembre 2023, et qui est déjà sur la touche pour une longue période. Le Real, habitué à la stabilité, pourrait bien être contraint de se renforcer cet hiver pour combler ces vides cruciaux. Et cela ferait les affaires de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

La défense centrale, chantier prioritaire du Real ?

Le Real Madrid semble déterminé à renforcer sa défense centrale cet hiver, selon les informations rapportées par The Athletic. Après plusieurs réunions récentes, le conseil d'administration du club merengue et l'entraîneur Carlo Ancelotti auraient trouvé un terrain d'entente sur ce besoin prioritaire. Parmi les cibles envisagées figure Aymeric Laporte. Mais le club madrilène ne s'arrête pas là : deux jeunes talents sont également sur leurs radars. D’une part, Vitor Reis, le prodige de Palmeiras âgé de 18 ans, également courtisé par Arsenal, et d’autre part Castello Lukeba, l’international français de 21 ans actuellement à RB Leipzig.

Le Real pense toujours à Alexander Arnold

D'après les informations de MARCA, le Real Madrid aurait également Trent Alexander-Arnold dans son viseur. Mais le transfert ne devrait pas intervenir cet hiver. En effet, le club madrilène compte profiter de la fin de contrat de l'Anglais pour le récupérer gratuitement l'été prochain. Kylian Mbappé va donc certainement accueillir de nouveaux coéquipiers dans les prochains mois.