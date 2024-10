Transferts : Avantage PSG pour ce phénomène ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très intéressé par les plus grands talents du football mondial, le PSG aurait jeté son dévolu sur Geovany Quenda. Ailier de 17 ans, le joueur du Sporting CP est considéré comme un phénomène au vu de ses débuts professionnels extrêmement prometteurs. Si le club lisboète demande 100M€ pour lâcher sa pépite, ce montant décourage certains clubs intéressés, laissant la voie libre aux Parisiens. Explication.

Le PSG continue de bâtir une équipe d’avenir. Cet été, les dirigeants du club de la capitale ont une fois de plus prouvé que la volonté était de recruter des jeunes joueurs prometteurs, et de ce fait, Paris se montre extrêmement attentif concernant les éclosions de certains talents. Au Portugal, la sensation du moment se nomme Geovany Quenda. Né en 2007, l’ailier de formation est davantage utilisé dans un rôle de piston droit par Ruben Amorim au Sporting CP.

PSG - Real Madrid : Il lâche sa réponse pour le transfert d’un crack https://t.co/nHzvaL71v0 pic.twitter.com/06qcjMO36F — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Le PSG et des cadors suivent Geovany Quenda

Révélation du début de saison au sein du club lisboète, le crack de 17 ans n’a pas laissé les cadors européens insensibles. D’après CaughtOffside, Chelsea, Manchester United, Arsenal, et Manchester City surveillent attentivement la situation de Geovany Quenda, et le média anglais rappelle également que le PSG est passé à l’action pour son transfert. En effet, A Bola révélait que Paris avait proposé 45M€ pour le virevoltant ailier portugais, ce qui correspondait alors à sa clause libératoire de l’époque. Mais depuis, la situation de ce dernier a évolué puisque le Sporting a prolongé Quenda en septembre dernier jusqu’en juin 2027.

Arsenal et Chelsea déjà hors course ?

Désormais, la clause libératoire de celui qui a été convoqué avec la sélection portugaise est montée à 100M€. D’après les dernières indiscrétions de CaughtOffside, ce montant est non négociable pour le Sporting. Le club lisboète ne descendra pas et ne négociera pas en dessous de cette somme, et à en croire le média anglais, ces 100M€ écartent pour le moment des clubs comme Chelsea et Arsenal dans ce dossier...