Mercato - Real Madrid : Surprise, le départ de Mbappé est déjà évoqué

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, à en croire Josep Pedrerol, Kylian Mbappé et Vinicius Jr sont incompatibles pour le moment. Et si Carlo Ancelotti ne trouve pas une solution, l'une de ces deux stars pourrait quitter la Maison-Blanche dans les mois à venir.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a claqué la porte du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, à en croire Josep Pedrerol, Kylian Mbappé n'est plus qu'un valet à la Maison-Blanche, alors qu'il était la tête de gondole du PSG la saison dernière.

«Mbappé est le valet de Vinicius»

« Tous les ballons étaient pour lui, il jouait où il voulait. Ici (à Madrid), il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il joue et comment il joue, c’est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Tant que c’est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG », a affirmé Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito TV.

«Il y en a un de trop»

D'après Josep Pedrerol, Kylian Mbappé pourrait même quitter le Real Madrid prématurément si sa situation n'évolue pas dans son sens très prochainement. « Ou Ancelotti arrive à mieux gérer cette situation, ou il y en a un de trop. Je me souviens d’une interview d’Ancelotti disant qu’il mettait Vinicius dans l’axe et que le joueur aimait ça. Mbappé est là et tu enlèves Vinicius de l’axe… Tout était réglé pourtant ! Vinicius aimait jouer dans l’axe et tu l’enlèves de là pour ennuyer Mbappé. On en reparlera quand ils gagneront la Ligue des Champions », a jugé le journaliste espagnol.