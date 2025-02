«Maltraité» au Real Madrid, il va partir au clash !

Amadou Diawara

Alors que l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux depuis 2023, Vinicius Jr (24 ans) pourrait se laisser tenter par un transfert à cause de ses problèmes avec certains supporters. Victime de racisme dans plusieurs stades espagnols, la star brésilienne pourrait provoquer un clash, avant de rejoindre la Saudi Pro League.

Arrivé lors de l'été 2018, Vinicius Jr fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis presque sept ans. Toutefois, l'international brésilien pourrait faire ses valises à l'issue de cette saison 2024-2025.

Vinicius Jr a été victime de racisme

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius Jr dispute peut-être sa toute dernière saison au Real Madrid. D'après les indiscrétions de Marca, l'attaquant de 24 ans serait en contact avec l'Arabie Saoudite depuis l'année 2023. Alors qu'il a été victime de racisme dans certains stades de Liga, Vinicius Jr pourrait se laisser tenter par un départ dans le pays du Golfe.

Attendu en Arabie Saoudite, Vinicius Jr va taper du poing sur la table ?

Selon les informations de Marca, Vinicius Jr ne ferme pas la porte à un départ en Arabie Saoudite. Toutefois, le numéro 7 du Real Madrid craint qu'un tel choix ait de mauvaises répercussions sur son image. Le championnat saoudien étant encore en construction. Conscient que Vinicius Jr ne partira pas pour l'argent, son entourage fera en sorte que son statut de légende du Real Madrid soir le moins entaché possible. Victime de racisme dans certains stades de Liga, le Brésilien s'est senti « maltraité ». Ainsi, son clan estime qu'il doit élever la voix et faire comprendre qu'il ne se sent pas épanoui dans un pays et un championnat où ce genre de scandale peut se produire. Pour le moment, Vinicius Jr n'a pas tranché définitivement quant à son avenir, se concentrant sur sa saison avec le Real Madrid. Toutefois, l'attaquant de 24 ans serait conscient que les contacts avec l'Arabie Saoudite, lancés il y a deux ans, n'ont jamais été aussi avancés. La Saudi Pro League voulant lui tendre les bras dès cet été. Affaire à suivre...