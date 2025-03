Un pactole pour l’OM, la promesse folle en direct !

Thomas Bourseau

A l’Olympique de Marseille, ce ne fut clairement pas un long fleuve tranquille pour Leonardo Balerdi. Déterminé à prouver sa valeur au club et à ceux qui ont douté de lui, le défenseur argentin s’est battu, compte bien mettre fin à la série de 13 ans sans trophée et rapporter une belle indemnité de transfert à l’OM.

Depuis 2020, Leonardo Balerdi (26 ans) a connu des hauts et des bas à l’OM. Des supporters ont à plusieurs reprises espérés son départ, mais l’international argentin a toujours fait face aux critiques et a su inverser la tendance au fil du temps au point de devenir capitaine de l’équipe première du club phocéen.

«On a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité»

Pour Les Rendez-vous Grand Central de l’OM, le défenseur est revenu sur ses difficultés rencontrées à l’Olympique de Marseille. « J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité ».

«J’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent, comme ça le club progresse»

Leonardo Balerdi était habité par un désir fort de rendre à l’OM ce que le club a pu lui apporter. Et il est notamment question d’un gros chèque pour son futur transfert. « Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM ». a confié Balerdi, sous contrat à l’OM jusqu’en 2028.