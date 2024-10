Paris FC : Premières galères pour la famille Arnault

Arnaud De Kanel

La famille Arnault est entrée au capital du Paris FC la semaine dernière. Un énorme projet est annoncé et le clan Arnault, qui voit les choses en grand, serait ouvert à l'idée de changer de stade. Mais l'hypothèse d'un déménagement a déjà pris du plomb dans l'aile.

Le football français est en pleine ébullition, et une nouvelle ère s'annonce pour la capitale. Après des années d'attente, un projet d'envergure prend forme : la famille Arnault, en partenariat avec le géant autrichien Red Bull, a racheté le Paris FC. Leur ambition est claire : bâtir un second grand club à Paris capable de rivaliser avec l'hégémonique PSG. Mais avant de viser les sommets et de rêver d'une véritable lutte pour le titre, une étape cruciale reste à franchir : l’accession en Ligue 1. Un objectif désormais à portée de main, tant les performances actuelles du Paris FC laissent entrevoir un avenir prometteur. Et pour continuer de grandir, le Paris FC aimerait changer de stade.

Vente Paris FC : La famille Arnault met fin au feuilleton https://t.co/P1YRQSHsys pic.twitter.com/WlI4vYhpzU — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Compliqué pour Jean Bouin

Le Paris FC domine actuellement la Ligue 2, porté par des performances solides à domicile au stade Charléty. Ce lieu emblématique du XIIIe arrondissement de Paris semble toutefois ne pas être une solution durable pour le club à long terme. Le vrai casse-tête pour les dirigeants du PFC réside dans le manque d'alternatives viables dans la capitale. Même l’hypothèse d’un déménagement au stade Jean-Bouin paraît compromise, en raison de l’occupation des lieux par le Stade Français. Trouver une nouvelle enceinte reste donc un défi de taille pour le club parisien.

Impossible pour le Parc des Princes

Une rumeur surprenante a récemment fait le tour des discussions : l'idée que le PSG et le Paris FC pourraient cohabiter au Parc des Princes, à l’image de l’Inter et de l’AC Milan qui partagent San Siro en Italie. Une hypothèse qui a rapidement été balayée par Thibaud Vézirian. Sur sa chaîne Twitch, le journaliste a catégoriquement rejeté cette possibilité, la qualifiant d’irréaliste. La famille Arnault connait donc ses premières galères depuis son arrivée dans le football, en attendant le mercato...