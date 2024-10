XV de France : «Je n’en peux plus de ses conneries», Galthié se fait détruire !

Axel Cornic

Après les scandales de l’été, une véritable réflexion a été menée dans le milieu du rugby pour réduire les débordements extra-sportifs. Ainsi, Fabien Galthié s’est retrouvé à devoir s’expliquer face à la presse, mais le moins que l’on puisse dire c’est que ses arguments n’ont pas convaincu tout le monde.

La troisième mi-temps a toujours été l’un des mythes fondateurs de tout le folklore du rugby. Elle est pourtant pointée du doigts après les énormes scandales qui ont touché le XV de France en Argentine, avec le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ou encore la sombre affaire impliquant Oscar Jégou et Hugo Auradou.

XV de France : Il milite pour Antoine Dupont, «ce serait une injustice» https://t.co/mcEjn9SzDB pic.twitter.com/HiOdxDuuYe — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

« Dans une équipe de rugby, je pense que 33% de joueurs ne boivent pas d’alcool du tout »

Ainsi, le rapport des joueurs de rugby à l’alcool a été mis en avant pour essayer d’endiguer ces problèmes et ce vendredi, Fabien Galthié a eu une explication assez surprenante. « Dans une équipe de rugby, je pense que 33% de joueurs ne boivent pas d’alcool du tout malgré le fait qu’ils aient été éduqués avec cette présence-là. 33% boivent mais contrôlent très bien et enfin 33% ont des fragilités par rapport à leur enfance, par rapport au fait que très tôt, parfois dans le car, ils ont commencé à consommer » a déclaré le sélectionneur du XV de France, en conférence de presse.

« Ne pas cadrer avec poigne un groupe de mecs, c’est lié à l’adolescence ? »

Ces explications ont toutefois fait beaucoup réagir le milieu du rugby et c’est le cas de Christophe Hamacek, qui a tenu à donner son avis sur X. « Je n’en peux plus de l’entendre déblatérer des conneries. Les mauvais choix stratégiques face à l’Afrique du Sud, c’est lié à son enfance aussi ? Ne pas cadrer avec poigne un groupe de mecs, c’est lié à l’adolescence ? Je vais caner... et pire encore, on ne sera jamais Champions » a écrit l’ancien talonneur de Dax, qui officie désormais comme manager du Stade Langonais en Nationale.