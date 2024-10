Ballon d'Or, racisme... Les explications du clan Vinicius Jr

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On s'attendant à voir Vinicius Jr remporter le Ballon d'Or ce lundi soir, c'est finalement Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui a été sacré. Mais comment expliquer une telle désillusion pour la star du Real Madrid, qui se voyait succéder à Lionel Messi ? L'entourage de Vinicius Jr a visiblement une explication à tout cela.

Malgré sa dernière saison XXL avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'aura donc pas été élu Ballon d'Or 2024. Alors que Rodri (Manchester City) lui a été préféré par les votants, le Brésilien a posté sur ses réseaux sociaux suite à sa déconvenue : « J'en ferai dix fois plus s'il le faut. Ils ne sont pas prêts ».

Vinicius Jr : Le vestiaire du Real Madrid réagit, c'est cash! https://t.co/TYNQv8aAV0 pic.twitter.com/qLHH6JhNQS — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Un combat contre le racisme qui le coûte le Ballon d'Or ?

Reuters a d'ailleurs contacté l'entourage de Vinicius Jr pour en savoir plus à propos de ce message. Il a alors été expliqué que la star du Real Madrid faisait référence à sa lutte contre le racisme. D'ailleurs, au sein du clan Vinicius Jr, on estimerait que le Brésilien n'a pas remporté le Ballon d'Or à cause de ce combat.

« Le monde du football n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système »

Régulièrement pris pour cible par des insultes racistes en Espagne, Vinicius Jr a décidé de se rebeller contre cela. En fait-il les frais aujourd'hui ? « Le monde du football n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système », explique l'entourage du joueur du Real Madrid.