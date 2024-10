Vinicius Jr : Le vestiaire du Real Madrid réagit, c'est cash!

Ce lundi soir, Rodri a été sacré Ballon d'Or 2024 au théâtre du Châtelet de Paris. Grand favori pour remporter le Graal, Vinicius Jr a terminé à la deuxième place du classement. Estimant que le Brésilien méritait cette distinction personnelle cette année, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Toni Kroos ont tenu à lui apporter leur soutien.

Faisant partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or, Vinicius Jr était le grand favori pour remporter le Graal. Toutefois, à la surprise générale, c'est Rodri qui a finalement été sacré.

FOOTBALL POLITICS ❌



My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p