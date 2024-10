Vinicius Jr : Le Real Madrid crie au scandale, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, Rodri a succédé à Lionel Messi en tant que Ballon d’Or. Une cérémonie boycottée par le Real Madrid, qui a décidé d’annuler le voyage de sa délégation lorsqu’il a compris que ni Vinicius Jr, ni Dani Carvajal, ne seraient élus. Selon Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, le Brésilien a été pénalisé par la présence de deux de ses coéquipiers dans le top 5.

Champion d’Angleterre avec Manchester City et champion d’Europe avec l’Espagne, Rodri n’a pas volé son Ballon d’Or. Mais depuis plusieurs semaines, Vinicius Jr était persuadé de succéder à Lionel Messi, ce qui était également le cas du Real Madrid. En fin d’après-midi lundi, on a appris que la délégation madrilène ne ferait pas le déplacement au Théâtre du Châtelet, ayant compris qu’aucun de ses joueurs ne remportera ce trophée.

Ballon d'or : «Belle attitude de m*rde ça», Riolo craque après le boycott du Real Madrid ! https://t.co/Ank8n4MHf7 pic.twitter.com/r9Hj1AiTJd — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

« Il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid »

« Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté », a fait savoir le Real Madrid lundi.

« Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5 »

Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, organisateur du Ballon d’Or, a expliqué que selon lui les votes étaient très serrés et que Vinicius Jr a sûrement pâti des présences de Jude Bellingham et Dani Carvajal dans le top 5 : « C’est un triomphe serré. Je pense que ça ne s’est pas joué à grand-chose. L’intégralité des votes sera à retrouver dans France Football le 9 novembre. Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5. »