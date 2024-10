Mbappé : Le Real Madrid dénonce un nouveau «problème» !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’arrive pas à sortir réellement la tête de l’eau. L’international français vit des premiers mois compliqués au Real Madrid, et Carlo Ancelotti n’a pas l’air de réussir à trouver les solutions pour le mettre dans les meilleures dispositions. Le club madrilène a d’ailleurs pointé du doigt un nouveau souci avec la star de 25 ans.

Kylian Mbappé s’attendait très certainement à un meilleur début d’aventure en rejoignant le Real Madrid cet été. Le natif de Bondy a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre chez les Merengue. Le champion du monde 2018, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, était naturellement très attendu par les supporters madrilènes.

Ballon d'or : Vinicius Jr et Mbappé se font snober en Espagne ! https://t.co/468XZUc9mw pic.twitter.com/hFGhU6auNs — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Mbappé galère toujours au Real Madrid

Mais finalement, Kylian Mbappé déçoit au Real Madrid. Malgré ses 8 buts en 14 matchs, il peine à trouver sa place dans le onze de Carlo Ancelotti. L’international français ne semble pas pleinement connecté à ses partenaires, à l’image de ses 8 positions de hors-jeu contre le FC Barcelone ce samedi soir (défaite 0-4).

Le Real Madrid pense avoir trouvé le souci

Le Real Madrid commencerait donc à s’inquiéter de la forme de Kylian Mbappé. Et comme le rapporte AS, la Casa Blanca aurait pointé du doigt un nouveau souci avec la star de 25 ans. Kylian Mbappé aurait un « problème » d’ordre tactique en plus de ses galères sur le plan physique. Carlo Ancelotti va donc devoir trouver une solution rapidement. En tout cas, le Real Madrid en attend beaucoup plus de l’ancien du PSG.