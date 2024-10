Mbappé : Alerte rouge au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour lui dans la capitale espagnole. L’international français n’est pas dans une forme optimale et n’a pas encore atteint son plein potentiel. Et cela commencerait à inquiéter très sérieusement les dirigeants merengue.

Cet été, le Real Madrid pensait avoir réalisé le plus joli coup du mercato en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Mais les premiers mois de la star de 25 ans dans la capitale espagnole sont très mitigés. Le natif de Bondy n’est clairement pas au meilleur de sa forme, et cela se sent dans ses performances.

Vinicius - Mbappé : Une décision historique rend fou le Real Madrid https://t.co/rVEx5vd7W6 pic.twitter.com/AId9uANfD5 — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Mbappé galère toujours au Real Madrid

Kylian Mbappé est notamment passé totalement au travers de son premier Clasico contre le FC Barcelone ce samedi soir (défaite 0-4). L’international français n’a toujours pas trouvé sa place dans le onze de Carlo Ancelotti, qui cherche pourtant une solution pour mettre le champion du monde 2018 dans les meilleures conditions.

Sa forme fait débat en interne !

Et comme le rapporte AS, cela inquiéterait très sérieusement le Real Madrid. La forme de Kylian Mbappé ferait débat en interne. La Casa Blanca songerait même à déclencher l’alerte rouge puisque l’ancien du PSG n’a toujours pas atteint son plein potentiel après bientôt quatre mois. Le Real Madrid en attend beaucoup plus de Kylian Mbappé, qui va devoir redresser la barre rapidement. À suivre...