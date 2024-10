Ballon d'or : Vinicius Jr et Mbappé se font snober en Espagne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé pour le trophée de meilleur entraîneur d'une équipe masculine, Luis de la Fuente a fait le déplacement jusqu'à Paris afin d'assister à la cérémonie du Ballon d'or, qui aura lieu ce lundi soir. Le sélectionneur espagnol, vainqueur du dernier championnat d'Europe, a livré son pronostic pour le titre de meilleur joueur de l'année.

Qui succédera à Lionel Messi et remportera le Ballon d’or 2024 ? La réponse ce lundi soir au théâtre du Châtelet. Les plus grandes stars du football européen ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, notamment Luis de la Fuente, qui pourrait remporter le titre de meilleur coach de l’année pour une équipe masculine.

« Je préférerais qu'un Espagnol le gagne »

A son arrivée à Paris, le sélectionneur espagnol a livré son pronostic. Il espère que le titre reviendra à un champion d’Europe. « Je préférerais qu'un Espagnol le gagne, Rodri ou Carvajal, mais quel que soit celui qui le gagnera, je serais content car ce sera un footballeur fantastique » a confié de la Fuente.

Vinicius Jr est dégoûté

Et selon les informations de la presse espagnole, le technicien sera écouté puisque Rodri devrait soulever le prestigieux trophée. Annoncé comme le grand favori, Vinicius Jr serait tombé des nues en apprenant le résultat et aurait pris la décision d’annuler son voyage pour la capitale française. Outsider, Kylian Mbappé ne devrait pas, non plus, faire le déplacement pour afficher sa solidarité avec son coéquipier brésilien.