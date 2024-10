XV de France : La décision est prise pour Ntamack

Arnaud De Kanel

Le XV de France se retrouve ce lundi à Marcoussis. Fabien Galthié a dévoilé sa liste pour affronter le Japon la semaine dernière et comme pressenti, Romain Ntamack n'y figurait pas. Un léger espoir pour le voir revenir face aux Blacks et à l'Argentine existait mais il s'est définitivement envolé ce lundi.

L'heure de la rentrée a sonné pour le XV de France, réuni ce lundi à Marcoussis pour préparer la tournée d'automne. Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou encore Anthony Jelonch seront de la partie, à l'inverse de Romain Ntamack. D'ores et déjà forfait pour la rencontre face au Japon, l'ouvreur manquera également les deux autres rencontres.

XV de France : Dupont valide la prochaine surprise de Galthié ? https://t.co/AfqYEFG46J — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Ntamack ne jouera pas par précaution

D'après les informations de L'Equipe, le staff du XV de France a tranché. Aucun risque ne sera pris avec Romain Ntamack qui manquera l'intégralité de la tournée automnale. De passage à Ernest Wallon dimanche soir, l'ouvreur, qui pourrait être remplacé par Antoine Dupont, a donné de ses nouvelles.

«J'essaie de ne pas griller les étapes»

« Il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que la blessure est sur la partie basse du mollet. J'ai eu peur que le tendon d'Achille soit touché mais j'ai de suite été rassuré par les kinés. Sur le moment, ça a fait "tilt" dans ma tête, je savais que ça allait compromettre ma présence pour la tournée. Beaucoup de choses se sont bousculées dans ma tête. Ma blessure évolue bien, plus de peur que de mal, a précisé Romain Ntamack. Je n'ai pas de délai précis en tête mais il y a encore quelques semaines de patience. C'est le genre de blessure où il faut prendre le temps de bien soigner pour ne pas rechuter. Je fais les choses dans l'ordre. J'essaie de ne pas griller les étapes et j'espère revenir du mieux possible », a déclaré Romain Ntamack au micro de Canal+. Il devrait donc effectuer son retour à la compétition fin novembre.