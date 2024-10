XV de France : Dupont valide la prochaine surprise de Galthié ?

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est au sommet de son art. Avant de retrouver le XV de France de Fabien Galthié, le Toulousain a dépanné au poste d'ouvreur dimanche soir face à Toulon. Cela ne lui a pas déplu, lui qui pourrait d'ailleurs évoluer à ce poste avec les Bleus en l'absence de Romain Ntamack.

Le Stade Toulousain continue d'écraser le Top 14. Dimanche soir, les coéquipiers d'Antoine Dupont, portés par un grand Ange Capuozzo, ont étrillé le RC Toulon. Le capitaine du XV de France est d'ailleurs attendu ce lundi à Marcoussis. Fabien Galthié pourrait d'ailleurs lui confier un tout nouveau rôle. En effet, en l'absence de Romain Ntamack, Dupont aurait des chances de jouer à l'ouverture comme il l'a fait dimanche soir. Il laisse le choix à son sélectionneur.

«Je jouerai là où on me dit de jouer»

« On sait la qualité qu’a cette équipe de Toulon avec des grosses individualités et un ballon humide qui n’a pas facilité nos débuts. On était un peu en dilettante, ce qui a fait qu’on était un peu poussif mais on a su redresser la barre et finir fort. À Toulouse, on est habitué à changer de poste, on est tous polyvalents derrière. C’est plaisant de pouvoir changer un peu et jouer avec Paul (Graou) que je connais bien. Mais rien de plus que ça. Je jouerai là où on me dit de jouer », a déclaré Antoine Dupont au micro de Canal+. Le capitaine du XV de France a ensuite eu un petit mot pour Anthony Jelonch, qui sera également de retour avec les Bleus après sa longue blessure.

«Ça lui tenait à cœur de faire un gros match»

« Je suis content pour lui, il a mis beaucoup d’engagement et d’impact physique. Ça lui tenait à cœur de faire un gros match aujourd’hui, il n’était pas forcément content de ses dernières prestations et il a montré qu’il revenait de plus en plus en forme », a confié Antoine Dupont. Les Bleus lanceront leur tournée face au Japon samedi prochain.