OM : Ça balance dans le vestiaire !

Axel Cornic

Fort d’un nouveau projet mené par Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille semblait pouvoir venir gêner le Paris Saint-Germain pour la première fois depuis très longtemps. Le rêve n’a toutefois pas duré longtemps, puisque les Marseillais ont été renversé par des Parisiens toujours plus leaders de la Ligue 1 (0-3).

Pour une victoire de l’OM, il faudra repasser. Opposé au grand rival du PSG, le club phocéen a totalement sombré en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à 10 après le carton rouge d’Amine Harit autour de la vingtième minute, jamais les hommes de Roberto De Zerbi n’ont semblé pouvoir rivaliser avec leur adversaire du soir.

OM - Greenwood : Déjà la fin du transfert de l’été ? https://t.co/Gx7Vo0axZt pic.twitter.com/Cw1kWGVTGo — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« L’OM mérite mieux que ça »

Forcément, l’ambiance était lourde dans le vestiaire après cet énième revers contre le PSG. Et ce n’est pas seulement une question sportive, puisque certains pointent du doigt l’attitude des joueurs de l’OM. « Beaucoup ont donné l’impression qu’ils manquaient de personnalité. Il y a peu de joueurs prêts pour ce genre de matches et l’OM mérite mieux que ça. Pourtant, ils ont bien travaillé durant la semaine, mais ça ne s’est pas vu sur le terrain » a expliqué un proche du vestiaire, auprès de La Provence.

« Ça ne suffit pas d’être fort contre les petites équipes »

Il va désormais falloir relever la tête pour l’OM, qui affrontait là son premier très gros défi de la saison, si on met de côté de choc remporté sur le fil face à l’OL (2-3), fin septembre. « Ça ne suffit pas d’être fort contre les petites équipes » fait remarquer cette même source, dans La Provence. Et ça va commencer dès dimanche prochain avec le déplacement sur la pelouse du FC Nantes, en attendant l’autre très gros choc de la première partie de saison avec l’AS Monaco, actuellement deuxième de Ligue 1 à trois points des Marseillais.