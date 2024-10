OM : Après le PSG, De Zerbi se fait fracasser !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la débâcle, les explications. Au lendemain de la large victoire du PSG sur l'OM, certains observateurs ont désigné les coupables. Si les joueurs figurent en première ligne, le cas Roberto de Zerbi a aussi été abordé. Selon Eric di Méco, le technicien italien s'est raté pour son premier Classique et a manqué d'ambitions.

Les supporters de l’OM se sont rendus en masse, ce dimanche soir, au Vélodrome pour assister au premier Classique de Roberto de Zerbi. La promesse était là, avec l’assurance d’avoir du spectacle. Les fans ont vu des buts, mais le show a tourné court en raison de l’expulsion rapide d’Amine Harit et de la supériorité du PSG durant ce match. L’OM n’a pas été en mesure de rivaliser avec son rival. Le constat est terrible pour une équipe surcotée selon l’avis d’Eric Di Méco.

« On a survendu cette équipe de l’OM »

« On a survendu cette équipe de l’OM. Les joueurs sont toujours les premiers responsables. Le coach met un cadre en place. Mais sur le terrain, tu as le droit de prendre l’initiative et de faire autre chose que ce que le coach t’a demandé. A chaque fois Paris a été embêté depuis le début de la saison quand des équipes ont été agressives, avec un pressing haut. Pourquoi l’OM ne fait pas ça ? » a confié l’ancien joueur de l’OM.

Di Méco tacle De Zerbi

Durant le Super Moscato Show, Di Méco n’a pas non plus épargné Roberto de Zerbi, incapable de proposer un jeu ambitieux face au leader de la Ligue 1. « Contrairement à ce que vous dites sur De Zerbi, tout grand entraîneur qu'il est, depuis le début de saison, on n'a jamais vu l'OM agresser un adversaire, c'est un jeu posé. Tudor, il était trop dans l'inverse mais au moins on se régalait» a-t-il confié sur RMC ce lundi.