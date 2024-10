Transferts - PSG : Un deal historique après Neymar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté par le PSG pour 85M€ à l’été 2023, Randal Kolo Muani ne parvient pas à s’imposer sous la direction de Luis Enrique. Malgré des performances décevantes, son départ dès cet hiver pourrait marquer l'une des plus grosses ventes de l’histoire du club de la capitale, qui valorise son joueur entre 40 et 50M€.

La situation de Randal Kolo Muani se complique un peu plus au fil des semaines. Recruté pour 85M€ bonus compris en provenance de l’Eintracht Francfort dans les ultimes instants du mercato estival 2023, l’international français n’a jamais réussi à trouver sa place sous les ordres de Luis Enrique. Malgré l’absence de Gonçalo Ramos, blessé à la cheville dès le début de saison, le numéro 23 du PSG est reparti sur les bases du précédent exercice avec seulement deux réalisations en dix matches, et deux titularisations. Une situation qui pourrait l’amener à plier bagage dès cet hiver.

Mercato - PSG : Sur le départ, Kolo Muani est perdu ! https://t.co/A0eEvPiO5l pic.twitter.com/9EdhjWmQAO — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Kolo Muani valorisé à 40/50M€ par le PSG

Jusqu’à quand l’union entre le PSG et Kolo Muani va-t-elle durer ? La question est posée par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Un dossier symbolique pour Nasser Al-Khelaïfi, qui avait poussé pour sa venue et qui ne s’imagine pas brader son attaquant valorisé en interne entre 40 et 50M€ en cas de départ en janvier, un maigre lot de consolation pour un joueur recruté le double il y a un an et demi.

La plus grosse vente derrière Neymar ?

Malgré tout, le PSG bouclerait l’une de ses ventes les plus importantes de son histoire s’il parvenait à trouver un club intéressé par un transfert. Quelques jours avant le recrutement de Randal Kolo Muani, la formation parisienne avait réussi à céder Neymar pour 90M€ au club saoudien d’Al-Hilal. Derrière, Manuel Ugarte est à ce jour la deuxième plus grosse vente du PSG avec un transfert à 50M€ vers Manchester United. Marco Verratti complète le podium, quittant la capitale pour Al-Arabi en Qatar en échange d’un chèque de 45M€.

Le top 10 des plus grosses ventes du PSG :

1/ Neymar (90M€)

2/ Manuel Ugarte (50M€)

3/ Marco Verratti (45M€)

4/ Gonçalo Guedes (40M€)

5/ David Luiz (35M€)

6/ Ronaldinho (32M€)

7 Lucas Moura (28M€)

8/ Blaise Matuidi (25M€)

9/ Serge Aurier (25M€)

10/ Javier Pastore (24M€)