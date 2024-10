Mercato - PSG : Sur le départ, Kolo Muani est perdu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laissé sur le banc face à l'OM, Randal Kolo Muani a vécu une nouvelle soirée frustrante. Une de plus. Recruté 90M€ durant l'été 2023, l'attaquant français voit son horizon s'obscurcir un peu plus, et un départ lors du prochain mercato hivernal est évoqué au sein du PSG. Pour l'heure, peu d'équipes souhaitent miser sur le buteur tricolore, vice-champion du monde avec les Bleus.

Les dernières prestations de Randal Kolo Muani sous le maillot de l’équipe de France n’auront donc aucun impact sur son temps de jeu au PSG. Entré en fin de rencontre face au PSV Eindhoven en Ligue des champions et laissé sur le banc face à l’OM dimanche, l’attaquant tricolore ne correspond pas au profil souhaité par Luis Enrique.

Un départ cet hiver est dans les tuyaux

Le PSG a pris acte de cette décision et pourrait bien le vendre lors du prochain mercato hivernal selon les informations de L’Equipe. Le club parisien veut profiter du fait que le joueur soit encore convoqué par Didier Deschamps pour s’en séparer et récupérer un joli chèque. En interne, Kolo Muani serait estimé entre 40 et 50M€. Une somme que peu d’équipes peuvent mettre sur le marché des transferts, surtout en janvier.

Les portes de sorties sont peu nombreuses

Comme indiqué par le quotidien sportif, la Juventus avait sondé son entourage l’été dernier sans aller plus loin, tout comme le Borussia Dortmund, qui pourrait bien relancer ce dossier. Avec le départ d’Erik Ten Hag, Manchester United pourrait bien se lancer sur les traces de Kolo Muani afin de densifier le secteur offensif. Luis Enrique aura donc eu raison du passage de l’attaquant au PSG.