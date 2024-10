Transferts : Le PSG prend une décision à 90M€ pour cet hiver !

Thomas Bourseau

En 2023, il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché des transferts du côté du PSG que ce soit au niveau des départs comme des arrivées. Randal Kolo Muani a été l'une des grandes transactions effectuées par le club parisien. Mais il semblerait que le Paris Saint-Germain soit déjà en train de préparer sa sortie pendant le mercato d'hiver.

Le PSG a grandement investi à l'été 2023. Pour rappel, c'était le lancement du nouveau projet sportif parisien avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur jusqu'en 2025 comme le stipule son contrat actuel. Afin d'offrir au nouvel entraîneur une équipe à son image, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire en mettant plus de 400M€ sur la table au cours du mercato estival.

OM - PSG : La statistique qui fait très mal aux Marseillais https://t.co/4lyvxO9gCf pic.twitter.com/AYklBbHT29 — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Le PSG ne regrette rien pour Kolo Muani

Parmi ces investissements figurait le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€. Un peu plus d'un an plus tard, alors que l'international français ne dispose pas d'un statut de titulaire au PSG, on assumerait à 100% la décision d'avoir bouclé son transfert au sein de la direction du club de la capitale. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe.

Le PSG vend la mèche pour le départ de Kolo Muani ?

Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne serait pas dupe et verrait bien la situation sportive délicate dans laquelle Randal Kolo Muani se trouve. L'Equipe confie que le club de la capitale estimerait qu'il parviendra à voler de ses propres ailes dans un autre contexte qu'au PSG. Il semble donc qu'on prépare son départ pendant le mercato hivernal...