Transfert à 60M€, le PSG réalise un hold-up sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que peu actif durant le mercato estival, le PSG a tout de même réussi à boucler la signature de João Neves pour environ 60M€, hors bonus. Un très joli coup pour le club de la capitale qui a du affronter une énorme concurrence dans ce dossier. Cela confirme donc que le PSG a réalisé un hold-up avec ce transfert.

Une fois n'est pas coutume, le PSG n'a pas flambé durant le mercato estival. Le club parisien n'a effectivement recruté que quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Et pour le moment, le milieu de terrain portugais se révèle comme la grande révélation de ce début de saison.

Le PSG a battu une grosse concurrence pour Joao Neves ?

Et selon les informations de SPORT, le PSG a d'ailleurs du livrer une bataille face aux « géants européens » pour recruter João Neves à un prix qui semble représenter une belle affaire sur le marché actuel. « Aujourd'hui, ces 60 millions semblent plus que suffisants pour un joueur destiné à s'imposer au Parc des Princes », ajoute même le média espagnol. Le PSG réalisé un hold-up avec ce transfert.

«João Neves est un joueur qui nous enchante»

D'ailleurs, Luis Enrique est particulièrement satisfait du rendement de son nouveau milieu de terrain comme il l'a expliqué en conférence de presse après la large victoire contre l'OM (3-0). « Je n'aime pas parler des individualités, mais c'est évident que João Neves est un joueur qui nous enchante. C'est un très grand renfort. Je peux dire la même chose des quatre joueurs que nous avons recruté lors du dernier mercato et c'est ça notre objectif : améliorer l'effectif à chaque fenêtre de transferts et construire chaque année une meilleure équipe », confiait l'entraîneur du PSG au sujet de João Neves auteur de son premier but sous les couleurs parisiennes au Vélodrome dimanche soir.