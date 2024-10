Pogba : La masterclass de l'OM gâchée par Lionel Messi ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille se trouve dans la phase de construction de son nouveau projet avec le conseiller sportif Medhi Benatia. En près d'un an, l'effectif de l'OM a bien changé et compte à présent l'international français Adrien Rabiot notamment. L'éventuelle future disponibilité de Paul Pogba intéresserait le club phocéen, mais l'Inter Miami de Lionel Messi pourrait bien lui jouer un mauvais tour.

Paul Pogba a reçu une excellente nouvelle en ce début de mois d'octobre. Le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne a pris la décision de réduire sa suspension pour dopage qui devait initialement durer pendant quatre ans à seulement 18 mois. Ce qui signifie qu'en mars 2025, Pogba sera sélectionnable par Thiago Motta pour la fin de la saison de la Juventus.

La Juventus acte le départ de Paul Pogba ?

D'ailleurs, afin d'avoir une véritable chance de poursuivre son aventure à la Vieille Dame, Paul Pogba a dernièrement fait savoir dans la presse étrangère qu'il était prêt à faire des concessions financières si cela lui permettait de retrouver le chemin des terrains avec le maillot de la Juventus sur le dos. « Je suis prêt à donner un peu d'argent pour jouer à nouveau pour la Juventus ». Toutefois, le nouveau projet sportif coûteux porté par l'entraîneur Thiago Motta n'a pas vraiment de place pour Paul Pogba comme révélé par le directeur sportif bianconero Cristiano Giuntoli. « Nous avons fait des investissements importants, maintenant il n'y a plus de place dans l'effectif ».

L'Inter Miami défie l'OM pour Paul Pogba ?

Une occasion en or pour l'OM ? Patrice Evra, proche à la fois de Paul Pogba et de Medhi Benatia, a dernièrement révélé sur les ondes de RMC que le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille serait particulièrement emballé par le profil du champion du monde tricolore si une rupture de son contrat à la Juventus avait bel et bien lieu dans les semaines à venir. Cependant, l'Inter Miami, franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham, entrerait dans la danse pour la course à la signature de Paul Pogba selon Calciomercato.com. L'OM est donc prévenu, le club de Lionel Messi pourrait être un adversaire de taille...