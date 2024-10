Mercato - OM : Riolo annonce un nouveau transfert ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a arraché Elye Wahi au RC Lens, et ce, en dépensant environ 30M€. Alors que le buteur de 21 ans a du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs, Daniel Riolo suggère de le vendre dès la prochaine fenêtre de transferts. D'après le journaliste français, l'OM devrait laisser filer Elye Wahi vers l'Allemagne en cas d'offre de 20M€.

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé en faveur d'Al Qadsiah. Pour pallier le départ de la star gabonaise de 35 ans, la direction de l'OM s'est offerte les services d'Elye Wahi. En effet, le club phocéen a fait plier le RC Lens en proposant environ 30M€, bonus compris.

OM : Wahi n'est pas dans son assiette

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Elye Wahi est à la peine. En effet, le crack de 21 ans n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs marseillaises. D'après Daniel Riolo, l'OM ne devrait pas s'acharner avec lui, mais plutôt essayer de le transférer au mois de janvier.

L'OM doit vendre Wahi pour 20M€ en janvier

« On est début novembre et la grande question pour De Zerbi c'est : comment tu veux faire jouer cette équipe ? Quelle est ta défense, elle n'existe pas. Et devant, Wahi ça ne va pas. On y arrivera pas. Il ne va pas jouer ? Mais il a coûté 30M€. Wahi si en janvier la Bundesliga t'en proposes 20, parce qu'il a peut-être un profil Bundesliga, va-t'en tout de suite », a estimé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce dimanche soir.