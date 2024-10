Greenwood - OM : «C’est fini», l’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un début de saison XXL après son arrivée à l'OM, Mason Greenwood affiche beaucoup plus de difficultés depuis plusieurs semaines. La hype semble donc terminée pour l'attaquant anglais, et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Daniel Riolo dimanche soir en direct sur RMC, après le choc face au PSG.

Sur le papier, Mason Greenwood apparait comme un attaquant en pleine confiance puisqu'il comptabilise 6 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1 avec l'OM. Et pourtant, l'ancien joueur de Manchester United doit surtout un tel bilan grâce à son excellent début de saison, puisqu'il semble beaucoup plus en difficultés depuis plusieurs semaines.

Mercato - OM : Cette recrue qui agace tout le monde à Marseille ! https://t.co/TMSlQGKQRr pic.twitter.com/nhmDSdPwZT — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Une performance ratée contre le PSG

Dimanche soir, alors que l'OM s'est lourdement incliné à domicile face au PSG en championnat (0-3), Mason Greenwood a été l'une des grandes déceptions de la soirée. Roberto De Zerbi a d'ailleurs décidé de le sortir dès la pause, comme un signe de l'énorme baisse de régime de la part de son numéro 10...

« Ça fait plusieurs semaines que c'est fini »

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir après ce Classico entre l'OM et le PSG, Daniel Riolo a dressé un constat accablant sur l'attaquant anglais de l'OM : « Greenwood, ça fait plusieurs semaines que c'est fini. Ça fait quelques matchs. Quand l'été s'est terminé... », estime Riolo. Voilà qui est dit.