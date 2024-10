OM : Coup de gueule du vestiaire après le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme souvent, l’OM s’est largement incliné lors de la réception du PSG dimanche soir (0-3), en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Une contre-performance que Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas voulue mettre sur le compte de l’expulsion d’Amine Harit dès la vingtième minute, lui qui attend une réaction dès le week-end prochain à Nantes.

L’OM a encore du chemin. Si la semaine qui précédait le premier Classique de la saison a été marquée par les débats sur une supposée réduction de l’écart de niveau avec le PSG, la rencontre de dimanche soir a montré que les Olympiens avaient encore beaucoup de travail. L’expulsion d’Amine Harit n’a pas aidé, mais n’enlève en rien la domination des Parisiens lors des vingts premières minutes de la rencontre, qu’ils ont logiquement remportée (0-3).

« Perdre 3-0 à la maison contre le PSG, ça fait très mal »

« On est très déçu, ça fait mal, ça fait très mal, une défaite comme ça, notamment en première mi-temps car en deuxième, on a fait ce qu’on pouvait, avec le cœur pour sortir du terrain avec la tête haute mais c’est vrai que perdre 3-0 à la maison contre le PSG, ça fait très mal. Le carton rouge ne nous aide pas, encore plus contre le PSG qui maîtrise bien le ballon mais nous n’avons pas bien attaqué ce match. C’est à nous de prendre la responsabilité, de se remettre en question », a déclaré Pierre-Emile Hojbjerg en zone mixte, dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Ce genre de défaite, ce n’est pas possible »

« Heureusement qu’on a un entraîneur qui analyse très bien les choses et un vestiaire avec une bonne mentalité mais il faut maintenant montrer que ce genre de défaite, ce n’est pas possible », a poursuivi Pierre-Emile Hojbjerg. « J’aimerais bien vous dire des mots, des paroles mais là c’est difficile. Je peux juste vous dire qu’on doit prendre nos responsabilités, assumer et faire en sorte que ça n’arrive plus. Le championnat n’est pas gagné aujourd’hui, il n’est pas perdu non plus, c’est match par match mais c’est vrai que des matches comme ça, pour nous, pour le club, pour le peuple, c’est un match plus important et c’est à nous d’en avoir conscience, de le sentir et de se remettre en question. On va tout faire pour revenir plus fort et remettre les choses en place dès dimanche prochain contre Nantes. On a encore beaucoup à apprendre. »