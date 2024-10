Kolo Muani - PSG : Luis Enrique lui a menti ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, l'histoire entamée il y a plus d'un an n'est pas magnifique pour l'international français au vu de son temps de jeu de plus en plus famélique au Paris Saint-Germain. Son entraîneur Luis Enrique lui aurait fait une promesse de jeu, mais rien ne change. Son avenir est plus que jamais menacé à Paris.

Randal Kolo Muani vivait son rêve dans les derniers jours du mercato estival de 2023 en quittant l'Eintracht Francfort afin de signer en faveur du Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy était allé jusqu'à aller au clash avec le club allemand pour finir au PSG. Cependant, le rêve vire au cauchemar de mois en mois. La faute à son utilisation minime dans le plan de jeu de Luis Enrique.

Luis Enrique ne respecterait pas sa promesse envers Randal Kolo Muani

Dimanche soir, lors de la large victoire du PSG sur la pelouse de l'OM pendant le Classique (3-0), Randal Kolo Muani n'est pas entré en jeu et ce, malgré la domination parisienne en terres marseillaises. Et pourtant, Gonçalo Ramos est blessé à la cheville depuis le mois d'août et Luis Enrique lui aurait dernièrement signifié qu'il allait avoir des responsabilités à assumer sur le front de l'attaque comme révélé par L'Equipe ce lundi soir.

Randal Kolo Muani a senti le vent tourner au PSG

Depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani se serait fait une raison : son profil de joueur ne colle pas avec le jeu prôné par Luis Enrique. Bien qu'il soit prêt à se plier à toute décision du PSG, il saurait qu'à terme, il devra aller voir ailleurs. L'Equipe explique en outre que le discours rassurant des dirigeants l'été dernier aurait également évolué en interne. De quoi prochainement mettre un terme à son avenir au PSG ? Réponse dans les prochaines semaines alors que le mercato hivernal approche à grands pas...