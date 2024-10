PSG : «Il est limité», Luis Enrique se fait tacler !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG n'a laissé aucune chance à l'OM au Vélodrome. Malgré la victoire parisienne à Marseille, Daniel Riolo s'en est pris à Luis Enrique. En effet, le journaliste français a souligné le fait que le PSG avait manqué sa deuxième mi-temps, avant d'affirmer que le coach espagnol était « est limité sur plein d'aspects ».

Ce dimanche soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'OM. Dès les premières minutes de la rencontre, le club emmené par Luis Enrique a assis sa domination sur la bande à Adrien Rabiot. Battus dans tous les compartiments du jeu, les Marseillais ont vu le PSG l'emporter (0-3) au Vélodrome. Malgré tout, Daniel Riolo n'a pas été tendre avec Luis Enrique après le coup de sifflet final.

«Il ne s'est rien passé»

« Luis Enrique ? C'est l'histoire du PSG depuis 10 ans de séparer la Ligue des champions et le championnat. L'équipe n'est pas challengée là. On attend depuis 10 ans qu'il se passe quelque chose en Ligue des champions et on sort d'un match où il ne s'est rien passé, où tous les joueurs offensifs sont passés au travers et où tous les choix étaient discutables », a lancé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Tu peux les écraser et en mettre 5»

« Ce soir (dimanche), je vois une équipe qui collectivement se promène. Avec la supériorité technique qui est la sienne. Si tu ne vas pas la chercher, elle va se promener et on le sait. Elle a de la qualité et a un entraîneur qui sait mettre en place une équipe, même si pour moi il est limité sur plein d'autres aspects. Evidemment tu peux les féliciter ce soir (dimanche), mais la deuxième mi-temps n'est pas bonne, c'est de la baballe. Tu peux les écraser et en mettre 5 », a conclu Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce dimanche soir.