PSG - Real Madrid : Une grosse erreur dénoncée avec Mbappé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Mais à en croire Daniel Riolo, le club merengue a fait une grosse erreur en bouclant le transfert de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé est à la peine au Real Madrid

Alors que Vinicius Jr évolue sur l'aile gauche, Kylian Mbappé est positionné en tant qu'avant-centre au Real Madrid. Un poste dans lequel il est beaucoup moins à l'aise. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé ne sera jamais un grand numéro 9. Ainsi, le journaliste de RMC Sport estime que le Real Madrid a fait une grosse erreur en bouclant la signature de la star de 25 ans l'été dernier.

«Ils se sont mis dedans à le recruter»

« Kylian Mbappé ? Ça n'est pas et ne sera jamais un 9. Ils se sont mis dedans à le recruter alors que tu as Vinicius, et c'est en train de péter l'équipe. Ou à gauche s'il a le niveau ou sur le banc, basta. Ça fait un an que je répète ça », a affirmé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce dimanche soir.