PSG : Riolo critique encore Barcola après l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur dimanche soir sur la pelouse de l'OM, Bradley Barcola a fait le job sur le flanc gauche de l'attaque du PSG. Malgré cette performance plutôt convaincante, le joueur de l'équipe de France a été une nouvelle fois pointé du doigt par Daniel Riolo, qui l'a qualifié de son fameux surnom, «Bambi».

Devenu incontournable dans le secteur offensif du PSG, surtout après le départ de Kylian Mbappé cet été, Bradley Barcola (22 ans) a d'ailleurs inscrit le troisième et dernier but de son équipe dimanche soir sur la pelouse de l'OM (0-3). Pourtant, certains observateurs continuent de lui reprocher son manque de régularité avec le PSG, et c'est notamment le cas de Daniel Riolo.

Barcola, cible favorite de Riolo

Il faut dire que l'éditorialiste de RMC Sport a pris pour habitude de tacler régulièrement Barcola depuis son arrivée au PSG en 2023, le surnommant «Bambi». Et dimanche soir, après le Classique entre l'OM et le club parisien, Riolo en a remis une couche sur l'international français.

« Bambi est en progrès, mais... »

« On est à 9 matchs, avec la Ligue des champions ça fait 12 matchs. Bambi est en progrès, mais pour moi il n'a pas fait 50% de bons matchs. Un bon joueur pour moi entre dans cette catégorie à 70% de bons matchs. Et il n'y est pas encore », estime Riolo au sujet de Bradley Barcola.