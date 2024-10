Mercato : «C’est impossible», le PSG refuse un transfert à 62M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Leny Yoro a, pendant longtemps, était la priorité du PSG pour renforcer le poste de défenseur central. Mais les exigences du LOSC ont eu raison de la patience du club parisien, mais aussi du Real Madrid. Finalement, le jeune joueur français s'est engagé pour cinq saisons avec Manchester United sur les conseils de son entourage.

Roulez jeunesse ! En quête d’un défenseur central pour pallier les longues absences de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez, le PSG a fait le choix de miser sur Willian Pacho. A 23 ans, le défenseur équatorien, qui a fait ses classes à l’Eintracht Francfort, poursuit sa progression au côté de Marquinhos. Mais dire que Pacho était la priorité du PSG n’est pas vrai. Selon les informations du 10Sport.com, le club parisien a longtemps courtisé Leny Yoro, sous contrat avec le LOSC la saison dernière.

Un joueur de l’OM rêve de suivre une figure du PSG ! https://t.co/73ZTzJcnkZ pic.twitter.com/RPTZTPH20W — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Le PSG a dit non !

Mais comme annoncé par Romain Molina, le PSG a vite baissé les bras dans ce dossier en raison de la position d’Olivier Létang, président du LOSC. « Le PSG avait dit que c’était impossible » a confié le journaliste sur Youtube. Également sur le coup, le Real Madrid a foncé dans ce dossier, malgré les nombreuses problématiques. «Le Real Madrid était à fond sur Yoro, mais ça sentait mauvais car il y avait 50 000 personnes autour du défenseur. A un moment donné, c’était compliqué. Même le PSG avait dit que c’était impossible. C’était un deal qui sentait mauvais du début à la fin» a déclaré Molina.

Yoro ne voulait pas entendre parler de Manchester United

En juillet dernier, il avait déjà évoqué l’influence du clan Yoro dans son choix, et notamment celle de Jorge Mendes, l’ancien agent de Cristiano Ronaldo. « Yoro voulait aller au Real en choix n°1, au PSG en n°2. Sauf que le Real estime que le joueur vaut 30-35 M€ car il reste un an de contrat. Paris va plus loin, il monte jusqu'à 45 M€. Et puis United arrive avec une offre de 60 M€. Létang met alors la pression à Yoro pour qu'il aille à United. Mais Yoro continue à vouloir aller au Real » avait lâché Molina. On sait comment l’histoire s’est terminée.