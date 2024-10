PSG : Luis Enrique se fait tacler après l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le large succès enregistré par le PSG sur la pelouse de l'OM dimanche soir dans le fameux Classique, Luis Enrique continue d'être pointé du doigt pour ses choix tactiques. Et alors que le coach espagnol a une nouvelle fois décidé d'évoluer sans vrai numéro 9 contre son rival, Sidney Govou n'a pas manqué de le critiquer.

Privé de Gonçalo Ramos toujours blessé, Luis Enrique avait donc décidé d'aligner Ousmane Dembélé dans l'axe de l'attaque du PSG dimanche soir pour le déplacement sur la pelouse de l'OM (victoire 3-0) plutôt que Marco Asensio ou Randal Kolo Muani, qui a passé toute la soirée sur le banc. Un choix fort de la part du coach espagnol du PSG, qui a donc une nouvelle fois évolué sans véritable attaquant de pointe.

OM - PSG : Surprise, une star parisienne se fait tacler ! https://t.co/kIBVcEsvdU pic.twitter.com/JmCEcJsiOG — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

« Ça m'a beaucoup plu »

En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique n'a pas caché sa satisfaction sur ce choix tactique avec Ousmane Dembélé : « C'est un joueur capable d'interpréter le jeu, de trouver les espaces, et c'était possible d'en trouver à l'intérieur sur cette rencontre. On a eu le contrôle du ballon, ça m'a beaucoup plu », a indiqué l'entraîneur du PSG, qui est pourtant loin de faire l'unanimité.

Intertitre 3

Dans le Canal Football Club, Sidney Govou l'a notamment taclé : « Luis Enrique ? On peut reparler de la façon dont il gère son effectif qui pour moi pose soucis. Il persiste à jouer avec un faux neuf alors qu'il a pour moi des latéraux qui sont capables de donner des ballons dans l'axe pour un vrai numéro 9. C'est un coach comme ça qui persiste et campe sur ses idées. Je ne trouve pas que c'est judicieux de sa part », a confié l'ancien attaquant de l'équipe de France. Le message est passé.