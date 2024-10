OM - PSG : Surprise, une star parisienne se fait tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le PSG s’est logiquement imposé sur la pelouse de l’OM dimanche soir (0-3), une nouvelle décision arbitrale litigieuse a entaché cette rencontre, l’expulsion d’Amine Harit dès la vingtième minute de jeu. Un carton rouge immérité selon Johan Micoud, qui estime que François Letexier s'est trompé et reproche également à Marquinhos d’en avoir rajouté.

Largement dominé lors des vingt premières minutes, l’OM a en plus dû disputer le reste du Classique face au PSG en infériorité numérique. François Letexier a expulsé Amine Harit dès la vingtième minute pour un pied haut sur Marquinhos. Une décision qui fait polémique et dont l’arbitre de la rencontre a expliqué les raisons à l’issue de la rencontre.

« On n'arbitre pas un match OM-PSG de la même manière qu'un autre match »

Cela reste malgré tout une mauvaise décision de la part de François Letexier selon Johan Micoud. « On n'arbitre pas un match OM-PSG de la même manière qu'un autre match. En plus, c'est l'affiche de la ligue. Les deux équipes sont en haut du classement. C'est la loupe, c'est la vitrine de notre ligue. Si tu mets un rouge, c'est que vraiment il y a quelque chose de flagrant là. Moi, je suis d'accord avec Amine Harit. Il dit : ''Je ne le vois pas arriver'', c'est vrai, parce qu'il est de côté, et de l'autre côté il y a Marquinhos qui arrive et qui le devance, et il l'effleure », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« J'en veux à Marquinhos »

Johan Micoud a également regretté l’attitude de Marquinhos, qui selon lui a exagéré la gravité de sa blessure : « Et après, j'en veux à Marquinhos parce que franchement, il n'a pas mal Marquinhos, il a dû prendre un coup de crampons, mais il est resté cinq minutes au sol. J'avais l'impression qu'il avait vraiment mis un impact fort sur les côtes et j'avais peur. Mais quand tu vois le ralenti, il n'y a presque rien. Alors un jaune, oui, je veux bien, mais quand tu mets un rouge aussi rapidement, il faut être sûr de soi. Et derrière, le VAR ne dit rien encore... Cette action-là tue le match, c'est fini. »