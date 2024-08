Mercato : Le boss du PSG a tranché pour Kimpembe

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Presnel Kimpembe pourrait prendre le large lors de ce mercato estival. En effet, Luis Campos serait ouvert à un départ du défenseur central français de 28 ans. Toutefois, le conseiller football du PSG n'aurait pas encore fait savoir à Presnel Kimpembe qu'il devait partir.

Presnel Kimpembe vit un enfer depuis plus de 17 mois. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le joueur du PSG n'a toujours pas pu reprendre la compétition, ayant dû passer par la case opération à deux reprises.

PSG : Un joueur passe proche de la mort, il dit tout https://t.co/ghDHf4u4xK pic.twitter.com/HkUUQpUlAy — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Campos veut boucler le départ de Kimpembe

Alors que la concurrence devient de plus en plus rude au PSG, Presnel Kimpembe pourrait ne jamais reporter le maillot rouge et bleu. Alors que Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho - trois défenseurs centraux gauchers - ont signé à Paris, le joueur de 28 ans pourrait être poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Dans un tel scénario, Presnel Kimpembe défendrait de nouvelles couleurs à son retour de blessure.

Campos n'a pas encore prévenu Kimpembe

Selon les informations du Parisien, divulguées ce samedi matin, Luis Campos serait ouvert à un départ de Presnel Kimpembe lors de cette fenêtre de transferts, et ce, même si le conseiller football du PSG n'aurait pas encore annoncé à l'international français qu'il devait claquer la porte du Parc des Princes. De son côté, le natif de Beaumont-sur-Oise - qui est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2026 - se projetterait uniquement sur son retour à la compétition avec le club de la capitale.