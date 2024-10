NBA : LeBron James a failli plomber un incroyable record

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir débuté leur saison par trois victoires consécutives, les Los Angeles Lakers sont tombés pour la première fois dans la nuit de lundi à mardi sur le parquet des Phoenix Suns (109-105). Pas très en forme lors de cette rencontre, LeBron James n’a inscrit que 11 points et a bien failli mettre un terme à son incroyable série de matchs à 10 points ou plus.

Il aura fallu attendre le quatrième match de la saison pour voir les Los Angeles Lakers s’incliner pour la première fois. Après des victoires face aux Minnesota Timberwolves (110-103), aux Phoenix Suns (123-116) et aux Sacramento Kings (131-127), LeBron James et ses coéquipiers ont été battus par l’équipe de Kevin Durant (109–105). Au-delà de cette défaite, le King a presque mis un terme à un record qu’il tient depuis plus de 17 ans.

1126 matchs consécutifs avec 10 points ou plus pour LeBron James

En effet, depuis le 5 janvier 2007, LeBron James a toujours inscrit au moins 10 points dans un match NBA. La dernière fois qu’il a fini une rencontre sous la barre des 10 unités était sur le parquet des Milwaukee Bucks. Il n’avait alors que 23 ans et évoluait encore aux Cleveland Cavaliers, lors de sa quatrième saison dans la Grande Ligue. Une série qui a bien failli s’arrêter dans la nuit de lundi à mardi. LeBron James n’avait inscrit que 6 points dans les trois premiers quart-temps, avant de mettre deux paniers dans le quatrième. Cela fait donc désormais 1126 matchs consécutifs qu’il termine avec au moins 10 points au compteur. Une rencontre difficile pour la star des Lakers, qu’il a terminée avec 11 points (3/14 au tir), 5 rebonds et 8 passes.

« Même avec la défaite de ce soir, nous avons fait de bonnes choses »

Malgré cette première défaite de la saison, LeBron James voulait retenir du positif du match réalisé par les Lakers : « Les défaites sont inévitables dans cette ligue. Mais la façon dont vous jouez et dont vous continuez à jouer chaque semaine et chaque match est ce qui définira le type d'équipe que vous voulez être. Je pense donc que, même avec la défaite de ce soir, nous avons fait de bonnes choses. Nous avons fait des choses que nous aurions pu mieux faire, évidemment. Le deuxième quart-temps de 14 points qui les a ramenés dans le match. Nous avons commencé le quatrième quart-temps avec sept points d'avance et nous les avons laissés revenir dans le match. Nous pouvons donc être bien meilleurs dans ce domaine. Mais nous avons fait beaucoup de bonnes choses ce soir », a-t-il confié au Los Angeles Times.