NBA : LeBron James annonce du lourd pour cette star !

Alors que la saison NBA a repris, les Lakers de Los Angeles de LeBron James sont attendus. A l’orée de sa 22ème saison dans l’élite, le numéro 23 n’est pas la principale attraction des Jaunes et Violets puisqu’Anthony Davis a réalisé deux matchs impressionnants. « King James » a d’ailleurs tenu à rendre hommage au pivot.

Dépassés par les Celtics de Boston en termes de titres NBA (17 pour Los Angeles, 18 désormais pour Boston), les Lakers sont morts de faim en ce début de saison. Deux matchs pour le moment, et deux belles victoires pour la bande à LeBron James, qui s’est imposée face aux Timberwolves du Minnesota (110-103) et face aux Suns de Phoenix (123-116).

Première historique en NBA, LeBron James est aux anges ! https://t.co/RzqRMLYQTw pic.twitter.com/FmOq4N2tL6 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« C’est très important pour nous qu’il soit l’élément central chaque soir »

Impressionnant de longévité, LeBron James entame sa 22ème saison au sein de la Grande Ligue. Mais sur ce début de saison, la superstar des Lakers se nomme Anthony Davis. Le pivot des « Angelinos » a inscrit 36 et 35 points, avec 16 puis 8 rebonds collectés. Un début de saison canon pour le bras droit de « King James » à Los Angeles, et qui ravit le principal intéressé. « C’est très important pour nous qu’il soit l’élément central chaque soir. Nous savons ce qu’il va faire sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, nous devons le trouver à plusieurs endroits du terrain tout au long du match. Et c’est ce que nous faisons depuis deux matches », a déclaré le numéro 23 à propos de Davis, dans des propos relayés par Basket USA.

« Nous avons conscience du type de joueur qu’il est et qu’il peut créer des déséquilibres »

Coach des Lakers, JJ Reddick a également tenu à féliciter Anthony Davis : « Il y a une volonté d’impliquer [Davis] le plus possible. Nous avons conscience du type de joueur qu’il est et qu’il peut créer des déséquilibres. Il y a un niveau de confort et de confiance qui lui permet de savoir que si le jeu commence à s’emballer, il sait que la balle va lui revenir ».