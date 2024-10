Curry, Bryant... LeBron James entre encore dans l'histoire de la NBA

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour leur premier match de cette nouvelle saison NBA, les Lakers ont débuté par une victoire. Portée par un Anthony Davis des grands soirs, la franchise de Los Angeles a vaincu les Timberwolves de Rudy Gobert. Auteur de 16 points durant cette rencontre, LeBron James a également eu la chance d'évoluer pour la première fois en NBA avec son fils, Bronny. Un fait historique, jamais un père n'avait joué avec son fils dans la Ligue.

Lors de la rencontre entre les Lakers et les Timberwolves, on n'avait d'yeux que pour deux hommes : LeBron James et Bronny James. Au cours des derniers mois, le King avait souvent fait savoir sa volonté d'évoluer un jour en NBA avec son fils. Ce moment est enfin arrivé. Bronny James ayant été drafté par les Lakers, il a disputé ses premières minutes face à la franchise du Minnesota et aux côtés de son père. Un moment qui restera dans l'histoire puisque ce n'était tout simplement jamais arrivé en NBA.

Les premiers à évoluer ensemble en NBA

Quand il s'agit d'évoquer les duos père-fils en NBA, de nombreux exemples viennent en tête. On peut ainsi citer Wardel Curry avec Stephen et Seth Curry, Joe Bryan et Kobe Bryant, Tim Hardaway et Tim Hardaway Jr, Mychal Thompson et Klay Thompson ou encore Melvin Booker et Devin Booker. On peut désormais ajouter LeBron James et Bronny James, mais eux ont réussi quelque chose d'historique puisqu'ils ont tout simplement jouer ensemble. Face aux Timberwolves, les deux joueurs des Lakers ont partagé quelques minutes, qui resteront gravées à jamais...

« Quoi qu'il arrive, ce moment restera inoubliable »

LeBron James n'oubliera pas de sitôt ses premières minutes passées en NBA avec son fils. « Ce moment, lorsque nous sommes entrés sur le terrain, je ne l'oublierai jamais, même si je deviens très vieux, même si ma mémoire s'efface petit à petit avec l'âge. Quoi qu'il arrive, ce moment restera inoubliable. Evidemment, c'est la première fois dans la magnifique histoire de la NBA qu'un père et son fils se retrouvent sur le même parquet, sans parler d'être dans la même équipe. C'était vraiment sympa », a lâché le King. De son côté, Bronny James a confié : « J'essaie de ne pas trop me focaliser sur tout ce qu'il se passe autour de moi. J'ai essayé de ne pas me rater complètement. Mais j'ai bien ressenti l'énergie ».