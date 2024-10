NBA : Wembanyama se fait recadrer en direct !

Pierrick Levallet

La reprise a été plus compliquée que prévu pour Victor Wembanyama. Le phénomène star des San Antonio Spurs n’a pas brillé contre les Dallas Mavericks. Résultat, la franchise texane s’est inclinée ce vendredi (120-109). Jacques Monclar s’est alors permis de recadrer le joueur de 20 ans, qui doit s’adapter à chaque match.

Très attendu en NBA, Victor Wembanyama a vécu une reprise compliquée ce vendredi. Le Français n’a pas brillé contre les Dallas Mavericks (17 points, 9 rebonds, seulement 1 passe décisive). Résultat, les San Antonio Spurs se sont inclinés face à l’équipe de Luka Doncic (120-109). Le joueur de 20 ans accuse certainement le coup de son été chargé, entre les Jeux Olympiques de Paris 2024 et son travail personnel avec les San Antonio Spurs.

NBA : «C’est dur de regarder autre chose», Obama est fan de Wembanyama ! https://t.co/CxRvQqo1px pic.twitter.com/csqfC5ePaX — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

«Il doit rééquilibrer son jeu»

« Mais ça n’empêche pas de cibler le jeu » a néanmoins lancé Jacques Monclar dans l’émission NBA Extra sur BeIN Sports. Le consultant s’est ensuite permis de recadrer Victor Wembanyama, qui doit s’adapter à chaque scénario de match. « Je sais bien que quand on est fatigué, on perd en lucidité. (...) C’est embêtant de prendre huit shoots à trois points sur 18, avec aussi peu d’efficacité dans les 10 shoots restants (4/10). Il faut cibler. A 2,23m, près du cercle, vous aurez des opportunités. Oui, il peut shooter à trois points, mais quand il ne met pas dedans, il doit rééquilibrer son jeu, et on a un bon exemple ailleurs » a-t-il confié.

Wembanyama doit s'inspirer d'Holmgren ?

L’exemple en question, c’est Chet Holmgren. Souvent comparé à Victor Wembanyama, le pivot du Oklahoma City Thunder n’a pas vraiment brillé à trois points contre les Denver Nuggets (0/5). Il s’est alors procuré des shoots faciles à deux points (11/13) pour soigner son ratio et aider son équipe à s’imposer face à Nikola Jokic (87-102). Victor Wembanyama va devoir se ressaisir rapidement, et surtout adapter son jeu lorsqu’il est en difficulté dans un domaine.