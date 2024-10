NBA : «C’est dur de regarder autre chose», Obama est fan de Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand fan de basket, Barack Obama était l’invité du podcast du meneur des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, dans lequel il a confié son admiration pour Victor Wembanyama. L’ancien président des États-Unis l’a comparé à des grands noms qui ont fait l’histoire de la NBA, comme Kevin Durant, Larry Bird et Magic Johnson.

Que ce soit ses coéquipiers ou ses adversaires, Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner en NBA. C’est également le cas pour les observateurs, dont fait partie Barack Obama. Grand fan de basket et surtout des Chicago Bulls, le 44e président des États-Unis a évoqué son admiration pour la star des San Antonio Spurs, qu’il a du mal à ne pas regarder lorsqu'il évolue sur un parquet.

« C’est dur de regarder autre chose que Wembanyama quand il est sur le parquet »

« C’est dur de regarder autre chose que Wembanyama quand il est sur le parquet », a déclaré Barack Obama dans le podcast The Young Man and The Three, animé par Tyrese Haliburton, meneur des Indiana Pacers et médaillé d’or avec Team USA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’ancien président américain a ensuite comparé l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA à celles de Kevin Durant, Larry Bird et Magic Johnson.

« Il vous fait passer pour des nains ! »

« Vous êtes trop jeunes pour vous souvenir quand Kévin Durant est arrivé en NBA, c’était hallucinant. On n’avait jamais vu quelqu’un d’aussi grand avec de telles qualités techniques. Vous êtes clairement trop jeunes pour vous souvenir de Magic Johnson et Larry Bird. Ces deux gars vraiment… Les gens oublient à quel point Larry Bird était grand. Larry Bird faisait facilement 2m06. Et Magic faisait 2m06. Et ces gars faisaient des trucs qu’on n’avait jamais vu chez les joueurs de très grande taille. Mais de voir ce gars (Wembanyama).. Franchement, il vous fait passer pour des nains ! », a ajouté Barack Obama.