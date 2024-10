NBA : Une première loin d'être historique pour le successeur de Wembanyama

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, la saison NBA a repris ses droits et on a ainsi pu voir le numéro 1 de la dernière Draft faire ses grands débuts. Le Français Zaccacharie Risacher a disputé ses premières minutes sous la tunique des Hawks. Une première assez timide pour le Français si l'on compare à Victor Wembanyama, son prédécesseur.

Premier match de la saison et première victoire pour les Atlanta Hawks. Opposée aux Brooklyn Nets, la franchise basée en Géorgie l'a emporté (120-116) grâce notamment aux 30 points de son meneur vedette, Trae Young. L'attraction de la rencontre était bien évidemment la grande première de Zaccacharie Risacher. A 19 ans, le Français avait été choisi en premier par les Hawks lors de la dernière Draft NBA. Avec 19 minutes jouées face aux Nets, Risacher a fini la rencontre avec 7 points au compteur et 1 rebond.

« Je suis super content et très heureux de cette première »

Après sa grande première en NBA, Zaccharie Risacher a réagi. Dans des propos rapportés par Le Figaro, le désormais joueur des Atlanta Hawks est notamment revenu sur son premier panier suite à une passe de Trae Young : « Je cours, on est en transition, il se retourne, me fait la passe, je suis tout seul. Ce genre de tir j'en prends des centaines tous les jours, donc je suis assez confortable dans cette situation. Et là, ça rentre. C'était beaucoup d'émotions, il m'a félicité, j'en étais tout excité, il était content pour moi, j'étais content pour moi aussi. Mais il fallait vite revenir en défense et enchaîner parce que le match n'avait pas le temps de s'arrêter pour ces moments-là ». Risacher a également confié : « Je suis super content et très heureux de cette première. J'espère que petit à petit, ça va continuer dans ce sens et que ça ira de mieux en mieux pour la suite ».

Les premières de Wembanyama, Parker...

L'histoire retiendra donc que pour sa première en NBA avec les Hawks, Zaccharie Risacher a fini avec 7 points et 1 rebond. Il y a un an, Victor Wembanyama était déjà passé par là avec les San Antonio Spurs. Le Français avait alors totalisé 15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes face aux Mavericks. Quid des autres grandes premières en NBA des Français ? En 2001, pour ses débuts avec les Spurs, Tony Parker avait marqué 9 points. Rudy Gobert avait lui fini avec 2 points pour son premier match avec le Jazz en 2013. Ayant démarré en 2007 en NBA avec les Bulls, Joakim Noah n'avait pas inscrit le moindre point pour sa première.