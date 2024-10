NBA : Wembanyama prédit du très lourd pour un crack français !

Pierrick Levallet

Élu rookie de l’année la saison passée, Victor Wembanyama se sait désormais très attendu avec les San Antonio Spurs. Mais la NBA va également devoir se méfier d’autres cracks français, dont Zaccharie Risacher. Victor Wembanyama voit d’ailleurs le numéro 1 de la Draft 2024 réaliser de grandes choses dans la ligue américaine.

Victor Wembanyama a visiblement ouvert la porte à de nombreux cracks français en NBA. Élu rookie de l’année, le phénomène des San Antonio Spurs a mis tout le monde d’accord au sein de la ligue américaine dès sa première saison. Les autres franchises se sont donc arrachées les compatriotes de Victor Wembanyama lors de la dernière Draft. Le Français voit d’ailleurs Zaccharie Risacher réaliser de grandes choses en NBA.

«Je sais qu’il va faire une grande carrière»

« J’aime bien ce que je vois en pré-saison, il est vraiment à l’aise. Il a un jeu assez mature qui peut rapidement répondre aux exigences de la NBA. Je sais qu’il va faire une grande carrière et qu’il sera longtemps dans cette ligue » a notamment expliqué Victor Wembanyama à Basket USA au sujet de l’ailier des Atlanta Hawks, numéro 1 de la Draft 2024.

Risacher «admiratif» de Wembanyama !

Zaccharie Risacher, lui, savoure son arrivée en NBA. « Je vois qu'il y a des ambitions autour de moi et de l'équipe. J'ai beaucoup de chance de tomber dans cette franchise avec laquelle je peux travailler au quotidien super sérieusement, avec laquelle je sais que je peux me développer » a confié le joueur de 19 ans. « C'est un joueur unique, je suis juste admiratif de ce qu'il fait. On vient du même pays, on a fait les mêmes choses à une génération d'intervalle en Betclic Elite ou à la draft, c'est juste incroyable d'avoir quelqu'un comme lui dont je peux m'inspirer » a-t-il également lancé au sujet de Victor Wembanyama. Comme le phénomène des San Antonio Spurs, Zaccharie Risacher semble promis à un avenir brillant. Reste maintenant à voir s’il exploitera pleinement son potentiel en NBA.