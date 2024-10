NBA : Wembanyama métamorphosé, les Spurs balancent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama va débuter sa deuxième saison en NBA, sur le parquet des Dallas Mavericks. Une deuxième année qu’il va aborder avec quelques kilos en plus. Comme l’ont confié ses coéquipiers Zach Collins et Jeremy Sochan, le Français est bien plus costaud qu’auparavant.

« C'est une fake news. Il est impossible de prendre 11 kg en si peu de temps sans se blesser. » Si le site officiel de la NBA indiquait qu'il était passé de 95 à 106 kg, Victor Wembanyama a tenu à rétablir la vérité. S’il n’en a pas pris 11, le Français a tout de même quelques kilos en plus, lui qui a évoqué « une tendance entre 1 et 5 % de prise maximum sur une période de douze mois », dans des propos relayés par L’Équipe.

NBA : Une première loin d'être historique pour le successeur de Wembanyama https://t.co/p8zDEaBIXE pic.twitter.com/huaUgN5kzI — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

« On s'est vraiment focalisés sur le renforcement musculaire ces derniers mois »

« On s'est vraiment focalisés sur le renforcement musculaire ces derniers mois, surtout au niveau de ma ceinture abdominale, pour mieux résister aux contacts physiques », a expliqué Victor Wembanyama, mais cette prise de poids « arrive comme une conséquence naturelle. » Un travail qui ne se limite pas simplement à soulever des poids à la salle : « Ce n'est pas mon style ni celui de la maison de travailler uniquement sur des exercices qui mettent du poids sur mon corps », a-t-il ajouté, avec pour objectif de « pousser mon corps jusqu'à ses limites, mais sans vouloir les dépasser et risquer la blessure. »

« Il est clairement plus costaud »

Une transformation physique observée par ses coéquipiers. « Je le trouve de plus en plus adroit et de partout sur le terrain. L'année dernière, si tu essayais de le bousculer, son tir était plus difficile. Désormais, il tient bien mieux sur ses appuis », a déclaré Zach Collins. Jeremy Sochan a lui aussi remarqué du changement chez Victor Wembanyama : « On fait des exercices physiques lors des échauffements et il est clairement plus costaud. Ce n'est pas étonnant vu la manière dont il bosse. »