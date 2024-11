Mercato : Le PSG a raté «le nouveau Hazard»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ayyoub Bouaddi s'est fait un nom sur la scène européenne lors de la rencontre face au Real Madrid. En Ligue des champions, le jeune joueur de 17 ans n'avait affiché aucun complexe d'infériorité face à Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Déjà comparé à Eden Hazard au LOSC, le milieu de terrain aurait très bien pu défendre les couleurs du PSG.

Ayyoub Bouaddi est encore mineur, mais ses prestations en Ligue des champions sont majeurs. A 17 ans, le milieu de terrain du LOSC affiche une maturité et une concentration impressionnantes pour son âge. Face au Real Madrid le 2 octobre dernier, le joueur avait crevé l’écran en faisant d’énormes différences dans le cœur du jeu. «Je n'avais aucune surprise, souligne-t-il. Après, faire ça contre le Real, c'est autre chose. Mais je me suis juste dit : 'Ça y est, le grand public le connaît, désormais» a confié José Alcocer, ancien entraîneur de Bouaddi en équipe de France U16 et U17.

Le nouveau Hazard est à Lille

Pour un autre de ses formateurs, Mickaël Delestrez, Bouaddi fait penser à Eden Hazard, un ancien du LOSC. « Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Mais à l'époque, j'ai dit : 'Le LOSC a eu Eden Hazard. Maintenant, ils ont Ayyoub Bouaddi.' Il va aller vers les sommets. Il y aura des pièges. Mais il ne s'enflamme pas. Et avec son intelligence, son recul, sa maturité, je n'ai pas de doutes. Ce qu'il dégage aujourd'hui me laisse penser qu'il a un avenir radieux devant lui » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Eurosport.

Le PSG a loupé Bouaddi

De son côté, Alcocer le compare à un autre phénomène de précocité, un certain Warren Zaïre-Emery. «Je fais souvent faire l'analyse de l'adversaire par les joueurs, en petits groupes. Et quand Ayyoub est là, c'est d'une clarté, d'une précision incroyable pour cet âge. Question mentalité, état d'esprit et intelligence, je n'en ai pas vu beaucoup. Dans la maturité, il se rapproche de Warren Zaïre-Emery. J'ai l'impression de voir le même comportement, la même attitude, le même respect, la même humilité, la même force de caractère » a-t-il lâché. Le PSG peut donc s'en vouloir, lui qui avait, très vite, repéré les qualités de Bouaddi. Malheureusement pour le club parisien, le joueur a suivi un autre chemin.