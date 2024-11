Son mercato au PSG se fait démonter en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un premier passage au PSG en tant que directeur sportif, Leonardo est revenu quelques années plus tard. Ayant occupé les mêmes fonctions entre 2019 et 2022, le Brésilien était à nouveau en charge du recrutement parisien. Et s’il avait brillé lors de son premier exercice, ça a été moins glorieux pour Leonardo cette fois.

En 2011, pour lancer son nouveau projet au PSG, le Qatar avait décidé de faire confiance à Leonardo. A l’origine de la nomination du Brésilien, Franck Henouda expliquait qu’après avoir proposé le nom de Michel Denisot, l’option Leonardo a été soufflée : « Ils checkent et disent qu’il faut le voir à tout prix. J’appelle Leonardo, je lui dis que le Qatar a racheté le PSG et que je l’ai proposé comme manager général. Il tombe du ciel, me dit que ce n’est pas sérieux. Il me dit finalement de le rappeler quelques jours après. Au final, j’arrive à l’amener à Doha ».

Un deuxième passage au PSG décevant

Directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, Leonardo a retrouvé le club de la capitale quelques années plus tard. En effet, en 2019, le Brésilien est rappelé à la rescousse par Nasser Al-Khelaïfi pour remettre le projet parisien sur les bons rails. Après avoir recruté Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva ou encore Marco Verratti pour son premier passage au PSG, Leonardo était très attendu. Le fait est que pour son 2ème mandat, l’ex-directeur sportif parisien a eu quelques flops à son actif, ce que n’a pas manqué de relever Jérôme Rothen.

« Il y a eu des erreurs dans le recrutement »

A la suite de l’interview accordée par Leonardo au Figaro, Jérôme Rothen a souhaité rappeler que l’ancien directeur sportif du PSG a aussi fait certaines erreurs à Paris lors du mercato. « Il y a eu des erreurs, et c’est vrai que ça, Leonardo n’en parle pas. Il y a eu des erreurs dans le recrutement. Quand tu recrutes certains joueurs qui t’ont coûté très, très cher et qui sont repartis pour rien ou quasiment rien, je suis désolé mais il n’y a pas que des réussites sur le deuxième passage », a lâché l’ex-Parisien au micro de RMC.