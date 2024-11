Real Madrid - Vinicius : Une bombe est lâchée !

Arnaud De Kanel

Florentino Pérez a réussi à conclure le transfert de Kylian Mbappé, qui semblait pourtant hors de portée saison après saison. Mais cet énorme coup pourrait bien avoir des conséquences pour l'avenir de Vinicius Jr. Selon Walid Acherchour, l'arrivée de la superstar française pourrait créer un déséquilibre au sein de l'attaque madrilène, soulevant des questions sur la place que Vinicius pourrait conserver dans le projet de l’équipe.

C’est enfin arrivé. Kylian Mbappé, joyau du football français et capitaine des Bleus, a rejoint le Real Madrid lors de la dernière intersaison, dans un transfert qui a marqué les esprits. Florentino Pérez, président du club madrilène, voit son rêve devenir réalité après des années de négociations infructueuses. Cette arrivée tant attendue de Mbappé à Santiago Bernabéu s’annonce comme un nouveau chapitre dans l’histoire du club, renforçant encore un peu plus son ambition de dominer l’Europe. Pendant ce temps, Vinicius Jr, véritable pilier de l’équipe la saison passée, se trouve lui aussi au cœur des discussions. Auteur de performances remarquables et devenu un cadre indiscutable, le Brésilien pourrait pourtant envisager un départ dans un avenir proche. C'est du moins le point de vue de Walid Acherchour.

«Pour moi, Vinicius partira à la fin de la saison»

« Pour moi, Vinicius partira à la fin de la saison en fait. Si tu es en train de m'expliquer qu'en fait le président du Real Madrid, avec un joueur qui a marqué récente de son club en faisant en doublé l'an dernier alors qu'il était en année de transition parce qu'il n'a pas pris Mbappé et qu'il a joué avec Joselu et Bellingham en faux numéro 9 en lui sauvant la saison parce que Courtois était blessé... », a lancé Walid Acherchour sur le plateau de Génération After, avant de poursuivre.

«Si je suis Vinicius, je me barre de ce club»

« Et bien que ce mec là passera toujours au second plan, en plus des histoires de racisme et qu'aujourd'hui dans le monde du football on lui envoie un message qui est : tu peux faire n'importe quoi dans les matchs de Ligue des champions, tu n'auras pas le Ballon d'or. En fait, si je suis Vinicius, je me barre de ce club », a ajouté Walid Acherchour. Affaire à suivre.