Un crack à 109M€ au PSG !

Lancé dans un nouveau projet, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse tout en oubliant les stars qui sont parties une à une. Dans cette optique, le club de la capitale mise notamment grandement sur Warren Zaïre-Emery qui incarne le nouveau projet parisien. D'ailleurs, le milieu de terrain formé au PSG est désormais évalué à 109M€.

Depuis 2022, le PSG a enclenché un nouveau projet essentiellement basé sur la jeunesse. Toutes les stars ont donc été invitées à partir, à l'image de Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. A l'inverse, le club de la capitale, sous l'impulsion de Luis Enrique compte sur la jeunesse, et souhaite notamment impliquer les joueurs formés au sein de son centre de formation.

Zaïre-Emery valorisé à 109M€ ?

Ainsi, le PSG fonde de grands espoirs en Warren Zaïre-Emery. Lancé par Christophe Galtier, le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire en puissance depuis l'arrivée de Luis Enrique. Devenu international français, il incarne même le projet du PSG à long terme. C'est donc sans surprise qu'il a récemment prolongé son bail jusqu'en 2029. Une signature qui augmente donc sa valorisation. Selon l’Observatoire du football CIES, Warren Zaïre-Emery possède une valeur marchande estimée à 109M€ ce qui en fait le troisième joueur de moins de 21 ans le plus cher du monde derrière Lamine Yamal (180,9M€) et Alejandro Garnacho (114,8M€).

Trois joueurs du PSG dans les 11 cracks les plus chers

Et le classement des U21 les plus chers du monde, le PSG a d'autres joueurs dans les onze premiers. Derrière Warren Zaïre-Emery, on retrouve ainsi Joao Neves (99,8M€), cinquième de ce classement seulement quelques semaines après son arrivée pour 60M€. Plus surprenant, Lucas Beraldo est onzième avec une valorisation à 70,3M€. Le Brésilien avait été recruté pour 20M€ en janvier dernier en provenance de Sao Paulo.